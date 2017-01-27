В Латвию перемещены еще четыре беженца из Сирии

В рамках программы перемещения ЕС в среду в Латвию прибыли четверо ищущих убежища людей из Сирии, сообщает Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ).

В Латвию из Греции перемещены четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. Это семья из Сирии, которая находится сейчас в центре размещения беженцев в Муцениеки.

Среди перемещенных лиц - учитель английского языка и автомеханик. Беженцы указали в анкетах владение арабским и английским языками.

Реклама

Всего в рамках программы перемещения ЕС в Латвию прибыло уже 207 человек.

Еще по этой теме