В Латвию перемещены еще четыре беженца из Сирии

 

Фото: AP/Scanpix

В рамках программы перемещения ЕС в среду в Латвию прибыли четверо ищущих убежища людей из Сирии, сообщает Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ).

В Латвию из Греции перемещены четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. Это семья из Сирии, которая находится сейчас в центре размещения беженцев в Муцениеки.

Среди перемещенных лиц - учитель английского языка и автомеханик. Беженцы указали в анкетах владение арабским и английским языками.

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Всего в рамках программы перемещения ЕС в Латвию прибыло уже 207 человек.

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