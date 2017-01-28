Внимание: финансовые изменения, касающиеся латвийских родителей за границей

Латвийское государство будет финансировать подданным Латвийской республики, проживающим за рубежом, оказание юридических услуг для решения правовых проблем, которые связаны с правами попечительства над детьми, сообщает пресс-служба Сейма.

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Латвийцам за рубежом будет предоставлено финансирование юридических услуг для решения правовых проблем, связанных с правами попечительства над детьми. Это предусматривают изменения в законе о Государственной правовой помощи, который в четверг 26 января был окончательно принят на третьем чтении Юридической комиссии Сейма.

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Закон обязывает оплачивать предоставление юридических консультаций живущим за рубежом подданных Латвийской республики, как и их представление на суде, если нормативные акты государства, в котором проживают подданные этого не предусматривают.

Данный механизм направлен на то, чтобы снизить число случаев неправомерного изъятия детей из семей латвийцев.

Также, финансовая поддержка будет предоставлена, если в проживаемом государстве, сторона предоставляющая юридическую помощь признает, что в данном деле помощь не является полезной или процесс предоставления юридической помощи невозможно начать или продолжить пo независящим от подданного Латвийской республики обстоятельств.

Чтобы получить финансовую поддержку, с заявлением необходимо обратиться в администрацию Юридической помощи.

Информация Минюста свидетельствует, что чаще всего проблемы, связанные с правами попечительства возникают в латвийских семьях, проживающих в Ирландии, Великобритании, Германии и Норвегии.

Финансирование государством юридической помощи будет в компетенции суда, и его будут присваивать в зависимости от финансового положения персоны и сложности дела.

Общий размер издержек, связанных с предоставлением юридической помощи, определен в размере 75 416 евро, которых должно хватить на примерно на 30 судебных процессов.

Планируется, что поправки в законе вступят в силу 1 марта этого года.

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