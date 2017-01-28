Внимание: финансовые изменения, касающиеся латвийских родителей за границей

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/Chris Price

Латвийское государство будет финансировать подданным Латвийской республики, проживающим за рубежом, оказание юридических услуг для решения правовых проблем, которые связаны с правами попечительства над детьми, сообщает пресс-служба Сейма.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Svarīgas izmaiņas ārzemēs dzīvojošajiem par bērna tiesībām

Латвийцам за рубежом будет предоставлено финансирование юридических услуг для решения правовых проблем, связанных с правами попечительства над детьми. Это предусматривают изменения в законе о Государственной правовой помощи, который в четверг 26 января был окончательно принят на третьем чтении Юридической комиссии Сейма.

Реклама

Закон обязывает оплачивать предоставление юридических консультаций живущим за рубежом подданных Латвийской республики, как и их представление на суде, если нормативные акты государства, в котором проживают подданные этого не предусматривают.

Данный механизм направлен на то, чтобы снизить число случаев неправомерного изъятия детей из семей латвийцев.

Также, финансовая поддержка будет предоставлена, если в проживаемом государстве, сторона предоставляющая юридическую помощь признает, что в данном деле помощь не является полезной или процесс предоставления юридической помощи невозможно начать или продолжить пo независящим от подданного Латвийской республики обстоятельств.

Чтобы получить финансовую поддержку, с заявлением необходимо обратиться в администрацию Юридической помощи.

Информация Минюста свидетельствует, что чаще всего проблемы, связанные с правами попечительства возникают в латвийских семьях, проживающих в Ирландии, Великобритании, Германии и Норвегии.

Финансирование государством юридической помощи будет в компетенции суда, и его будут присваивать в зависимости от финансового положения персоны и сложности дела.

Общий размер издержек, связанных с предоставлением юридической помощи, определен в размере 75 416 евро, которых должно хватить на примерно на 30 судебных процессов.

Планируется, что поправки в законе вступят в силу 1 марта этого года.

Еще по этой теме
На лечение за границей латвийцев предусмотрено 2,09 млн евро

На лечение за границей латвийцев предусмотрено 2,09 млн евро

СГД предупредила жителей, получающих помощь от родных из-за границы

СГД предупредила жителей, получающих помощь от родных из-за границы

Социальная истерия: как уехать за границу всей семьей и не потерять ребенка?

Социальная истерия: как уехать за границу всей семьей и не потерять ребенка?


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 76580 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 43500 EUR
Дом
Дом, Ķekavas pag., 249000 EUR

reklama.vesti.lv

Знакомьтесь, Ждун! Откуда всзялся новый мем и что он означает Hi-Tech

Знакомьтесь, Ждун! Откуда всзялся новый мем и что он означает

Состояние беременной Ирины Шейк ухудшается Wo&Men

Состояние беременной Ирины Шейк ухудшается

Шведский экстремал сделал двойное обратное сальто на снегоходе Hi-Tech

Шведский экстремал сделал двойное обратное сальто на снегоходе

Не может быть! Возраст секс-символа Аргентины ошарашил Сеть Wo&Men

Не может быть! Возраст секс-символа Аргентины ошарашил Сеть

10 деталей вашей личной жизни,которые известны Facebook и Google Hi-Tech

10 деталей вашей личной жизни,которые известны Facebook и Google

Миграция

Наши за рубежом

TVNET спрашивает

Делаете ли Вы накопления на старость? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
55 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры
Сдают Квартиры 420 EUR
Продают Квартиры
Продают Квартиры 118 800 EUR
Продают Дом
Продают Дом 305 000 EUR
Продают Квартиры
Продают Квартиры 3 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
MĀRKETINGA SPECIĀLISTU/-I
MĀRKETINGA SPECIĀLISTU/-I
JAUNĀKO ERP PROGRAMMĒTĀJU
JAUNĀKO ERP PROGRAMMĒTĀJU
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
SCALA PROGRAMMĒTĀJS/-A
SCALA PROGRAMMĒTĀJS/-A
http://alkoutlet.lv

Темы

 