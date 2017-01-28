Планы на выходной: китайский Новый год и пикник в ливонском замке

Иллюстративное фото. Живой символ китайского года Петуха.
 
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Пиршество в Сигулдском замке Ливонского ордена

Иллюстративное фото. Живой символ китайского года Петуха.. Фото: Bullit Marquez AP/Scanpix

Год Огненного Петуха наступил - и особенно актуально все китайское. И в Риге, и в Латвии есть из чего выбирать. Можно наведаться в один из многочисленных китайских ресторанчиков или в этномузей «Мир шляпы», там много яркой восточной экзотики. Или поближе познакомится с историей появления петухов на рижских церковных шпилях... Заманчива и субботняя программа кулинарной столицы года Сигулды - не каждый же день приглашают на пир в средневиковом ливонском замке.

Вступаем в год под знаком Петуха! Китайский новый год не привязан к конкретной дате, в этом году он наступает как раз 28 января. А значит, нужно провести выходные ярко и празднично, ведь Петух любит все яркое, золотое, блестящее, уважает ритуалы и застолья. Китайских бистро и ресторанчиков вокруг много, цены там как правило не «кусаются», а интерьер, как минимум, китайскими фонариками украшен.

Выбирая места и маршруты, которые стоит предложить читателям на предстоящие выходные, русский TVNET решил не ограничиваться банальными предложениями. Есть в нашем ТОП-5 и неочевидные предложения. Зачем, например, стоит поехать в Латгалию зимой и что делать с детьми в выходной день в главной библиотеке страны - даже если вы не особенно любите читать книги...

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Кому доверить свой досуг, если вы не придумали своих собственных планов на субботу-воскресенье? И что обязательно должны запланировать на следующие выходные любители путешествий по Латвии и ее ближним и дальним окрестностям?

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Пиршество в Сигулдском замке Ливонского ордена

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