Президент пожелал командующему НВС всегда быть готовым защищать страну

Президент Латвии Раймонд Вейонис пожелал новому командующему Национальными вооруженными силами (НВС)генерал-майору Леониду Калниньшу и всем вооруженным силам всегда быть готовыми защищать страну.

Как сообщили агентству ЛЕТА в президентской пресс-службе, на торжественной церемонии смены командующих НВС Вейонис подчеркнул, что НВС - одна их тех структур независимой Латвии, которые имеют хорошую репутацию в обществе, ибо латвийская армия - часть народа Латвии и готова в любой момент выступить на защиту независимости Латвийского государства, за свободу, и если потребуется, отдать за это свои жизни.

Президент поблагодарил за долголетнюю самоотверженную службу прежнего командующего НВС генерал-лейтенант Раймонда Граубе.

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В своей речи Вейонис выразил уверенность в том, что Калниньш успешно продолжит выполнение начатых задач, укрепляя и развивая боеспособность НВС.

Как сообщалось, 22 декабря 2016 года Сейм утвердил Калниньша в должности командующего НВС.