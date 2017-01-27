Калниньш пообещал обеспечить несгибаемый дух армии

Сегодня, вступая в должность командующего Национальными вооруженными силами (НВС), Леонид Калниньш обещал обеспечить высокую боеспособность и несгибаемый дух армии.

Во дворе Объединенного штаба НВС прошла торжественная церемония смены командующих латвийской армией.

Калниньш заявил присутствующим, что полностью осознает ценность, ответственность за которую взял на себя в полной мере с сегодняшнего дня. «Эту ценность создали и развивали военнослужащие и земессарги своим трудом, тренировками, выполняя трудные задачи в Латвии и за ее пределами. Эта ценность - высокая оценка народа Латвии, его признание и вера в нас», - сказал офицер.

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Калниньш высоко оценил деятельность своего предшественника Раймонда Граубе, внесшего огромный вклад в развитие НВС, добавив, что имя его будет вписано яркими буквами в военную историю Латвии.

Торжественную церемонию посетили президент Латвии Раймонд Вейонис, министр обороны Раймонд Бергманис, командир Вооруженных сил США в Европе Фредерик Бенджамин Ходжес, командующий НВС Литвы Йонас Витаутас Жукас, командующий армией Эстонии Рихо Террас, командующий Национальной гвардией Мичигана Грегори Ваднай и другие гости.

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