«Письмо счастья» от СГД: Женщина в шоке и собирается подавать в суд

Жительница Латвии получила извещение с вопросом от СГД, почему она не зарегистрировала свою хозяйственную деятельность. Женщина очень удивлена, так как не торгует, имеет официальную работу и платит все налоги, сообщает «Bez Tabu».

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Инета Дембровска расскзывает: «СГД указала, что якобы в публичном пространстве стало известно, что я торгую бижутерией. Меня это очень задело, так я честный налогоплательщик и не торгую в соцсетях».

Журналисты проверили, что в соцсети действительно можно найти профиль женщины с аналогичным именем и фамилией, которая действительно торгует кольцами и сережками. Однако героиня сюжета считает, что это поддельный профиль и не понимает, как СГД, не перепроверив информацию, перепутал женщин и требует объяснений от человека, который не связан с е-коммерцией.

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В свою очередь, замдиректора отдела налогообложения СГД Илзе Боранце пообещала: Постараемся идентифицировать эту личность, которая назвала себя подобным именем, действительно ли ее имя реально. Как мы это сделаем? Специфика работы СГД. Конечно, об этом я не вам расскажу".

Инета, которая получила «письмо счастья», не собирается сдаваться, она планирует обратится в суд с заявлением о защите чести и достоинства.

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