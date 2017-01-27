В здании Национальной оперы трещины, но эксплуатация здания продолжится

Государственного бюро по контролю за строительством (ГБКС) констатировало, что под влиянием влаги повреждены отдельные конструкции стены здания Латвийской национальной оперы и балета (ЛНОБ) и деревянные конструкции, в некоторых конструкциях есть трещины, сообщил агентству ЛETA директор департамента контроля ГБКС Марис Демме.

При этом, проверив безопасность эксплуатации здания ЛНОБ, стройинспекторы ГБКС заключили, что риски, из-за которых следовало бы ограничить эксплуатацию здания, отсутствуют.

«Чтобы точно установить причины возникновения повреждений, планируется поручить владельцу здания - Рижскому самоуправлению - в течение года провести углубленное техническое изучение здания», - сказал Демме.

Реклама

Как сообщалось, директор ЛНОБ Зигмар Лиепиньш в фейсбуке написал о том, что

со здания падают кирпичи и штукатурка, но должностные лица на это не реагируют.

Фото повреждения были отправлены Министерству культуры (держателю долей капитала ЛНОБ) и Рижской думе (владелице здания) в лице мэра Нила Ушакова и вице-мэра Андриса Америкса.

«До сих пор никто не счел нужным даже поинтересоваться», - отмечает Лиепиньш. Он напоминает о том, что Минкультуры официально называет восстановленные исторические и символические здания одной из главных ценностей, подлежащих сохранению. «Является ли ЛНОБ историческим и символическим зданием? Было бы интересно услышать мнение властей», - пишет Лиепиньш.

Еще по этой теме