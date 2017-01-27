Дело об участии латвийца в вооруженном конфликте в Сирии передано в суд

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Прокуратура передала в суд Видземского предместья Риги уголовное дело, по которому молодой человек обвиняется в участии в вооруженном конфликте в Сирии, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Генпрокуратуры Кристине Сутугина.

Обвиняемый в противозаконном участии в вооруженном конфликте в Сирии молодой латвиец отрицает активное участие в боевых действиях, однако прокуратура предъявила ему более серьезные обвинения, чем просила Полиция безопасности (ПБ), и теперь ему грозит пожизненное заключение.

ПБ просила начать уголовное преследование молодого человека за незаконное участие в вооруженном конфликте и участие в организации с целью совершить особо тяжкие преступления против человечества или мира, военные преступления, осуществить геноцид или совершить особо тяжкие преступления против государства.

За такие преступления Уголовный закон предусматривает соответственно лишение свободы до 10 лет и лишение свободы на срок от 8 до 17 лет.

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Адвокат обвиняемого Райтис Мединьш ранее сообщил агентству ЛЕТА, что прокуратура Рижского судебного округа предъявила юноше обвинения в противозаконном участии в вооруженном конфликте, участии в преступлениях преступной организации против человечества, мира, государства и в военных преступлениях. Уголовный закон за участие в этих преступлениях предусматривает пожизненное заключение или лишение свободы сроком от 10 до 20 лет.

Мединьш отметил, что обвинение серьезное, поэтому потребуется время, чтобы подробно с ним ознакомиться и выразить аргументированную точку зрения, однако его

подзащитный однозначно отрицает активное участие в боевых действиях.

Находясь в Сирии, он не участвовал в вооруженных столкновениях ни с воюющими сторонами, ни с гражданским населением, заявил адвокат.

«Кроме того, уже вскоре после прибытия в Сирию и осознав истинное положение дел, мой клиент интенсивно искал возможности прекратить свою деятельность в составе одной из воюющих сторон и выбраться из Сирии, что ему в начале 2015 года и удалось. После прибытия в Турцию по его инициативе была установлена связь с посольством Латвии и правоохранительными органами и указано его местонахождение», - пояснил адвокат.

Это первый в Латвии процесс против лица, которое обвиняется в противозаконном участии в вооруженном конфликте в Сирии.

Молодой латвиец был задержан властями Турции, которые в сентябре этого года приняли решение о его депортации. Под конвоем ПБ молодой человек был доставлен в Латвию и задержан.

В настоящее время ПБ занимается расследованием трех уголовных дел о возможном противозаконном участии жителей Латвии в вооруженном конфликте в Сирии. Обвиняемый молодой человек является единственным, кого ПБ удалось задержать.


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