Опрос: 41% жителей Латвии не читает книги

 

Фото: Ieva Lūka / LETA

Книги не читает 41% жителей Латвии, показал новейший опрос «Латвийский барометр Baltic International Bank».

Из читающих книги респондентов 22% чаще всего читают произведения современных иностранных авторов, 19% - современных латышских авторов, 16% - современных русских авторов, 14% - академическую и профессиональную литературу, 13% - русскую классику, 12% - латышскую классику, еще 12% - зарубежную классику.

40% респондентов читают книги на латышском языке, 34% - на русском, 8% - на английском языке, 1% - на других языках.

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Книги для чтения 28% опрошенных чаще всего берут в библиотеке, 25% - покупают в книжных магазинах, 23% - берут у других, 15% пользуются домашней библиотекой, 11% - бесплатно читают в интернете, 5% покупают в интернете, 2% - в других местах.

21% респондентов находят для чтения каждый день хотя бы 30 минут, 10% читают книги в отпуске, 7% - уложив детей спать, 6% - в общественном транспорте.

53% опрошенных за последние полгода прочитали хотя бы одну книгу.

12% опрошенных сейчас читают больше, чем пять лет назад, 27% - столько же, 50% - меньше.

22% респондентов считают, что через сто лет люди будут читать столько же или больше, чем сейчас, 61% - что меньше.

Опрос проводился в декабре 2016 года, в нем участвовали 1003 респондента в возрасте 18-74 лет.


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