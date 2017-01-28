«Нелояльная» школа Innova восстановила лицензию

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: IGOR ZAREMBO / Sputnik

Рижская частная школа Innova, которой Государственная служба качества ранее отказала в продлении лицензии, восстановила разрешение на осуществление программы основного обучения. Об этом в эфире радио Baltkom сообщил учредитель школы Бронислав Зельцерман.

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«Радости нет, сил нет», - сказал Зельцерман, комментирую возврат лицензии.

Он отметил, что для положительного исхода школе пришлось подкорректировать образовательную программу.

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«Мы поменяли образовательную программу», - сказал он.

По его словам, государство потребовало от школы соблюдения всех всех установленных в Латвии правил.

«Строго придерживаться тех нормативных документов, которые утверждены в республике», - сказал Зельцерман.

Государственная служба качества образования Латвии сначала отказала школе Innova в аккредитации, а затем и в продлении лицензии на осуществление программы основного обучения.

Поводом для такого решения властей стала, как утверждается, нелояльность учителей и администрации государству,

а среди причин называется то, что ее основатель и бывшие ученицы являются организаторами проведения в Риге гражданской акции «Бессмертный полк».

1 января вступили в силу подготовленные Министерством образования поправки к закону об образовании, которые предусматривают возможность немедленного увольнения педагога или руководителя среднего или высшего государственного учебного заведения, если установлено, что он нелоялен Латвии или ее Конституции.

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