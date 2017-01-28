Новый порядок получения алиментов: получите деньги без суда

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Первого февраля вступят в силу поправки к закону о гарантийном фонде алиментов. Они предусматривают новый порядок, который упрощает процедуру получения средств, сообщает программа «Домская площадь» Латвийского радио-4.

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У Александры подрастает дочь. С мужем женщина развелась. Первые месяцы он помогал деньгами, а потом Александре пришлось отстаивать свои права через суд.

«Заявление свое я подала в суд в июле. По процессу рассмотрения подобных дел ответчику выслали уведомление, он должен был ответить суду до определенного числа. Рассмотрение перенеслось на сентябрь. В сентябре он попросил у суда очного заседания, которое было назначено на декабрь. И только в середине декабря я получила судебное решение о том, что мой ребенок будет получать алименты», - рассказала Александра.

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Весь процесс занял у Александры пять месяцев. Конечно, ей хотелось получить деньги быстрее.

Они никогда не бывают лишними, а те почти полгода, пока шло судебное разбирательство, никакой финансовой помощи от бывшего мужа женщина не получала. Подобные случаи, когда алиментов приходится ждать долгими месяцами, происходят и когда деньги должен выплатить не родитель, а Гарантийный фонд.

«Сейчас, чтобы запросить алименты, человек должен обращаться в суд или к нотариусу. Надо ждать, пока вступит в силу решение, идти к судебному приставу, и только потом обращаться в Гарантийный фонд алиментов. Новое регулирование предусматривает, что

человек сразу может идти в фонд и получить алименты в административном порядке.

В этом случае заявитель сможет получить деньги в течение 2-3 месяцев, если между родителями не возникнет споров. Ранее на все судебные процессы уходило до 9 месяцев», - указала представитель Министерства юстиции Синдия Шубе.

Новое регулирование также предусматривает, что должник может заключить с фондом соглашение о том, как он будет выплачивать алименты. Если он не в состоянии платить всю сумму, он сможет платить по частям, исходя из своих возможностей.

Минимальная

сумма алиментов в 2017 году составляет 95 евро, если ребенку не исполнилось 7 лет, и 114 евро, если ребенку 7 лет и больше.

В случае заключения соглашения имя должника не будет внесено в список неплательщиков. К слову, этот список ждут изменения.

«Согласно прошлогоднему решению Конституционного суда, информация о должниках по алиментам с 1 февраля будет доступна лишь на сайте latvija.lv. Чтобы получить информацию о должнике, пользователю сайта нужно будет аутентифицироваться, ввести персональный код должника и узнать, выплачивает фонд вместо него деньги или нет.

Суд постановил, что публикация имен всех должников на сайте Гарантийного фонда может навредить интересам ребенка»,- пояснила представитель фонда Синтия Лавска.

«Эта норма чисто превентивная, так как должники такого регулирования боятся.

После того, как мы побывали в Сейме, где ранее уже рассматривали этот законопроект, и информация о поправках появилась в прессе, в администрацию фонда стали обращаться должники. Они интересовались возможностью заплатить долг, узнавали, можно ли платить по частям - только чтобы не забирали права», - ранее заявила представитель Минюста Синдия Шубе.

Закон будет вступать в силу постепенно. С первого апреля этого года неплательщика могут лишить водительских прав, а с 1 сентября увеличивается возраст, до которого ребенку будут выплачиваться алименты. «Выплата средств содержания сейчас происходит до 18-летия ребенка.

С 1 сентября эта планка поднимается до 21 года.

Но только при условии, что человек после достижения совершеннолетия продолжает учиться в Латвии», - добавила Лавска.

Говоря о ближайших изменениях, специалисты также отметили, что с 1 февраля алименты на ребенка от Гарантийного фонда можно будет получить и в том случае, если у должника нет задекларированного в Латвии места жительства или если объявлено о его неплатежеспособности.

В прошлом году суд Сатверсме решил, что опубликование списка должников ограничивает права ребенка и право на тайну частной жизни, поскольку обнародование имени родителя может привести, например, к эмоциональному насилию в школе. В результате государству пришлось изменить существующий порядок. Это значит, что, введя имя человека, например, в Google, нельзя будет сразу получить информацию о долге.

Сейм же предложил новое ограничение: запретить неплательщикам водить автомашины и плавсредства.

Запрет, однако, не вступит в силу автоматически.

В Латвии крупнейшая задолженность по алиментам составляет 61 433,88 евро. Накоплена она многодетным отцом.

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