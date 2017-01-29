«Чтоб я так жил!» Узнай, кто из депутатов и за что получает наибольшие компенсации

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

317 946 евро - именно столько из бюджета Сейма было выплачено в 2016 году на покрытие транспортных и жилищных расходов латвийским слугам народа.

Лидеры (по аренде жилья) - это Андрей Элксниньш, Дзинтарс Закис и Гундарс Даудзе, а за транспортные расходы больше всего получили Артис Расманис из Приекуле, Валтерс Дамбе из Паргауйенского края и Гунтис Калниньш из Екабпилса.

Оплата жилья и транспортных расходов депутатов необходима, что бы урегулировать положение депутатов, которые, в отличие от своих коллег из Риги и близлежащих регионов, живут далеко от столицы.

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Самая большая компенсация в прошлом году составляла 765 евро в месяц, в этом году - уже 818 евро

и ее могут получить только те, кто проживает на расстоянии 280 км и более от Риги. «Потолок» ежегодно меняется, так как привязан к средней зарплате в стране.

В 2016 году на 6922 евро «наездил» Артис Расманис (ZZS) из Приекуле. «Практически каждый день езжу туда и обратно. Иногда вместе с коллегами ездим на встречи с избирателями по самоуправлениям Видземского региона, чтобы выслушать проблемы и актуальные новости. Вот километры и «наматываем»», - объясняет депутат.

700 евро в месяц обходится аренда жилья для Элксниньша («Согласие») из Даугавпилса. Его однопартиец Рихард Эйгимс тоже из Даугавпилса нашел жилье намного дешевле - 355 евро в месяц. Он рассказал, что живет в нескольких минутах ходьбы от Сейма, имеет официальный договор с владельцем недвижимости, который оформлен в СГД и недавно предложил ему пойти на уступки и немного снизить плату за аренду.

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А Дзинтарс Закис («Единство») арендует квартиру площадью 80 кв.м. в самом центре Риги за 616 евро в месяц.

«Эту квартиру выбрал из месторасположения, так как пешком могу обойти много учреждений, которые мне, как депутату, необходимо посетить.

Не считаю, что это дорого, так как знаю, что другие в этом же самом доме платят за аренду намного больше», - рассказал депутат изданию.

А вот самый «дорогой» депутат суммарно - представитель объединения Латвийских регионов Юрис Вилюмс, он живет дальше всех: от здания парламента до его родного дома под Дагде неполных 300 км. «Мне надо арендовать квартиру в Риге и даже если я хоть раз в неделю поеду домой - это уже 600 км, не говоря о том, что надо посещать и избирателей», - объясняет Вилюмс. Он подчеркнул, что теоретически для своих поездок в Латгалию может запросить у Сейма транспорт, однако государству эту выйдет более затратно, нежели выплата компенсации. В итоге налогоплательщики в 2016-м оплатили работу Вилумса следующим образом: за транспорт - 4006 евро, за жилье - 4920 евро.

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