Партии в прошлом году получили пожертвования на сумму 584 538 евро

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Представленным в Сейме партиям в прошлом году в целом пожертвовано 584 538 евро, а лидером по полученным пожертвованиям остается Союз «зеленых» и крестьян (СЗК), свидетельствуют данные Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), обобщенные агентством ЛЕТА.

СЗК в прошлом году получил 200 330 евро, а входящие в него Крестьянский союз Латвии и Латвийская Зеленая партия - соответственно 30 125 евро и 25 756 евро.

Другим представленным в парламенте партиям в прошлом году в целом пожертвовано 328 327 евро.

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Пожертвования «Единству» составили 179 923 евро, национальному объединению «Все для Латвии!»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) - 57 314 евро. Партия «No sirds Latvijai» получила 6795 евро, Латвийское объединение регионов - 5575 евро. Пожертвования «Согласию» составили 78 720 евро.

Партии депутата Артуса Кайминьша «KPV LV» в 2016 году пожертвовано всего 735 евро, а не представленной в Сейме партии «Для развития Латвии» - 66 082 евро.

Пожертвования Лиепайской партии составили 14 950 евро, партии «Латвии и Вентспилсу» - 1850 евро, Новой консервативной партии - 7550 евро.

Согласно закону, общая сумма пожертвований одного физического лица одной партии в течение календарного года не должна превышать 50 минимальных зарплат - 18 000 евро.

В соответствии с итогами последних парламентских выборов шесть партий имеют право на государственное финансирование. Больше всего получает «Согласие», которому до следующих парламентских выборов ежегодно будет перечисляться 149 019 евро.

С октября прошлого года по решению БПБК прекращено государственное финансирование «Единства», так как партия допустила нарушения в декларации о расходах и пожертвованиях за 2014 год.

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