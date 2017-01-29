Историк: в социальной памяти латышей советская оккупация хуже нацистской

 

Фото: Ieva Lūka / LETA

Период, когда Латвия находилась в составе Советского Союза в Латвии зачастую воспринимается хуже, чем оккупация нацистской Германией. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал исследователь Института философии и социологии Латвийского университета, историк Каспар Зеллис.

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«Это такой нонсенс, который сложился в нашей социальной памяти. Конечно, этому можно найти объяснение. Все потому, что советская оккупация была первая и последняя, а нацистская оккупация длилась всего четыре года. Советское время для Латвии длилось 50 лет – совсем другие рамки. Такое явление наблюдается не только у нас, но и у литовцев и эстонцев», - сказал Зеллис.

По его словам, следует различать официальную позицию Латвии и восприятие истории жителями страны.

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Историк, исследователь Института философии и социологии ЛУ Каспар Зеллис в программе "Разворот"

«На официальном уровне у нас все в порядке. Однако официальный уровень – это одно. Если говорить о памяти, в частности, о политической памяти, которую в нас формируют наши политики, то сами политики ходят и поминают жертв Холокоста. Но это не относится к социальной памяти. Для обычных людей эти мероприятия проходят мимо. То же самое можно сказать и о других днях», - сказал Зеллис.

27 января в Латвии, как и во многих других странах, отмечается Международный день памяти жертв Холокоста.

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