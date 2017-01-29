Госконтролер рассказала, что ждет нового руководителя Рижского порта

Элита Круминя
 

Элита Круминя. Фото: Evija Trifanova / LETA

Новому руководителю Рижского порта придется решать такие задачи, как завершение проекта острова Криеву и привлечение новых грузов, сказала агентству ЛЕТА глава Государственного контроля Элита Круминя.

По ее словам, когда управляющий портом Леонид Логинов покинет свой пост, на его место нужно будет найти кандидата, который сумеет справиться с проблемами, решение которых до сих пор проходило не так гладко, как хотелось бы.

«В основном речь идет о дальнейшем развитии проекта острова Криеву, привлечении новых грузов, которые заменят спад российских грузов, а также о внутренних реформах в управлении портом, которые, по словам должностных лиц, уже начаты», - сказала глава Госконтроля.

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Круминя подчеркнула, что Государственный контроль продолжит следить за введением его рекомендаций в Рижском порту.

Как сообщалось, возглавлявший Рижской порт с 1998 года Логинов подал заявление об уходе с должности с 10 марта этого года. Нового руководителя порта планируется найти в ходе открытого конкурса.

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