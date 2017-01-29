В апреле в Латвии пройдут крупные учения с участием солдат НАТО

 

Фото: Marcin Bielecki / PAP

В апреле в Латвии пройдут крупные международные учения, в которых примут участие военнослужащие десяти стран НАТО, а также шведские военные, сообщает Минобороны.

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Учения «Summer Shield XIV» запланированы с 17 по 30 апреля. Это будут объединенные учения сухопутных, военно-воздушных сил, Земессардзе и Объединенного штаба Национальных вооруженных сил, в которых примут участие подразделения стран НАТО и программы «Партнерство ради мира» - США, Латвии, Литвы, Эстонии, Канады, Германии, Люксембурга, Словакии, Румынии, Болгарии и Швеции.

Учения проводятся для повышения региональной стабильности и безопасности, укрепления потенциала и повышения доверия, улучшения сотрудничества между вооруженными силами НАТО и членами программы «Партнерство ради мира», а также для совершенствования сотрудничества с Земессардзе, регулярными подразделениями армии и международными партнерами.

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Планируется, что в военных учениях примут участие более 500 иностранных военнослужащих.

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