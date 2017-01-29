Юта Стрике собирается в Рижскую думу?

 

Фото: LETA

Экс-замначальника антикоррупционного бюро Юта Стрике, возможно, стартует на выборах в Рижскую думу, сообщает LTV в передаче De facto.

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Стрике пока воздерживается от окончательного ответа: пока не наступит день 6 февраля, когда прозвучит последний приговор суда по заявлению Стрике о незаконном yвольнении. Но и категорического «нет» на предложение идти на выборы вместе с Новой консервативной партией Яниса Борданса(JKP), общественность не слышала.

Официально предвыборная гонка стартует на следующей неделе. Пока прозвучали имена только треx кандидатов. Но уже активно заявил о себе рекламой правящий в столице блок «Согласие»/«Честь служить Риге» (ныне действующий градоначальник Нил Ушаков, а в вице-мэры – его заместитель Андрис Америкс). От «Единства» на должность мэра Риги выдвинут Вилнис Кирсис, от СЗК – Арманд Краузе.

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Национальное объединение назовет имя своего кандидата до конца января. Вероятнее всего, это бyдет Байба Брока.

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