Ашераденс: нового главу Рижского порта нужно искать за рубежом

На должность управляющего Рижским свободным портом нужно объявить международный конкурс, заявил министр экономики Арвил Ашераденс в интервью передаче LNT «900 секунд».

Вопрос будет рассмотрен коалиционными партиями. Решающим будет мнение министра сообщения Улдиса Аугулиса, потому что именно с ним должны согласовать кандидатуру управляющего восемь членов правления порта.

Ашераденс добавил, что перед новым управляющим стоит задача сохранить конкурентоспособность порта в условиях падающего грузооборота.

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25 января правление порта получило заявление об уходе от многолетнего управляющего портом Леонида Логинова.

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