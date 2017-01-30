Новый глава НВС опроверг заявления Трампа о НАТО

Нет основания считать, что НАТО находится в процессе стагнации или является устаревшим формированием. Напротив, организация развивается, и в этом году в Латвию прибывают солдаты нового контингента под управлением Канады. Об этом Службе новостей Латвийского радио рассказал новый командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш.

Комментируя недавние заявления нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о НАТО как «устаревшей организации», Калниньш указал, что это не так, однако Европе все же придется принять на себя большую ответственность о своей безопасности.

В том числе — и нашей стране.

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Так, уже в этом году в Латвию прибывают солдаты нового контингента под управлением Канады. Они приезжают постепенно, а в полном объеме их учения начнутся в июне.

Как рассказал новый глава НВС,

в настоящее время возводится инфраструктура, чтобы все солдаты могли жить в одинаковых условиях.

«Каждая страна, формирующая контингент, сама решает о времени участия в нем. Это ее ответственность, и мы, балтийские страны, на это повлиять не можем. Например, Эстония, Великобритания и Франция решили чуть раньше в него войти; Литва — немного позже. Так как у нас один из самых многочисленных контингентов в странах Балтии — Канада вместе с другими пятью странами, — они прибывают постепенно, и полностью соберутся в июне. Это нормально, это подготовительный процесс, это планирование прибытия. Там присутствует финансирование, процесс интеграции; инфраструктура, которую нужно обеспечить в Латвии. Инфраструктуре необходимы вложения. Эти инвестиции планировалось сделать чуть позже, но мы пересмотрели планы развития инфраструктуры вооруженных сил, передвинули их на более ранние сроки. Чтобы все солдаты были в равных условиях — как латвийские, так и прибывшие. До конца этого года будут готовы казармы, так что следующей зимой солдатам не придется жить в палатках», — пообещал Калниньш.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп назвал одной из главных проблем НАТО моральную устарелость организации. С таким заявлением он выступил в ходе общения с журналистами.

«Я уже давно говорю, что у НАТО есть проблемы. Она устарела, поскольку, как вы знаете, была спроектирована много-много лет назад», — цитирует Трампа издание Life со ссылкой на американские СМИ.

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