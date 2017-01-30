Три года в очереди на операцию катаракты - практически потерянное зрение

Три года оказались слишком долгим сроком для ожидания операции катаракты и жительница Анужи Аусма Интепе уже практически потеряла зрение. В больнице уверяют, что очередь почти закончилась, и операцию осталось ждать всего три или четыре месяца. Тем не менее, если человек захочет записаться на операцию сегодня, его порядковый номер будет начинаться с 70 000 - а это, вероятнее всего, годы ожидания.

В этом году очередь в разы уменьшилась, ведь государство выделило гораздо больше средств. Это позволяет оперировать 600 человек в месяц, вместо текущих 360. Несмотря на это, очередь все еще волнует пенсионеров, которые боятся остаться в беспомощной ситуации из-за бедности бюджета.

В образовавшейся в больнице Страдиньша очереди Аусма Интепе находится уже с 2014 года.

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«Вот, если приставить лупу, тогда я вижу...» - Аусма Интепе может читать только таким образом. При помощи лупы, очков, при дневном свете и с включенными во всем помещении лампами — только так ей со своей врожденной катарактой удается хоть что-то видеть. Женщина не только регулярно посещает семейного врача, но и вовремя записалась на оплачиваемую государством операцию глаз. Однако слепота опережает очередь.

Профессор больницы Страдиньша поясняет, что катаракта может проходить по-разному. Некоторые пациенты способны ждать операцию годами, другие — нет.

Аусма Интепе:

«Ваши руки я вижу, а вот лицо в тумане. Это очень тяжело переживать человеку, который всю жизнь был книжным червем. Я чувствую себя мухой, бьющейся о банку. И никак не выбраться наружу».

Профессор Гуна Лагановска, руководитель Офтальмологической клиники уверяет, что порядковый номер г-жы Аусмы действительно отображается в единой компьютерной системе, однако, ее очередь еще не подошла.

Сейчас оперируют тех, кто записывался на операцию около трех лет назад.

Перед Аусмой еще 4000 ожидающих, но прооперированы будут только примерно 2000. Опыт показывает, что на операцию приходит лишь половина из записанных. Одни уже вылечили катаракту за государственные деньги в другом месте, другие — сделали это за собственные деньги, кто-то умер, не дождавшись своей очереди.

В этом году, на такие операции государство выделило гораздо больше средств, поэтому очередь уменьшается стремительнее.

«Мы оперируем 600 человек в месяц, а раньше всего 358. Среднее время ожидания данной пациентки 3-4 месяца, поэтому надеемся, что встретим ее здесь. Есть случаи, когда внутриглазное давление очень велико, и его необходимо контролировать у врача, а если начинает болеть, необходимо действовать остро. Такая возможность существует!»

Однако врач, у которого наблюдается пациентка Аусма, о такой возможности и не заикнулась. Она лишь запугивает пациентку слепотой.

Если государство выделит средств еще больше, очередь удасться уменьшить. Профессор полагает, что при надлежащем финансировании время ожидания будет полгода или год.

Сейчас же складывается такая ситуация, что если человек запишется на операцию, его порядковый номер будет начинаться с 70 000 , а это, вероятнее всего, годы ожидания.

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