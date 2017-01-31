От рака груди в Латвии ежегодно умирают примерно 400 женщин, сообщил сегодня на пресс-конференции «Диагноз - рак груди. Шаг за шагом» заведующий хирургическим отделением Латвийского онкологического центра Янис Эглитис.

У большинства из состоявших на учете в 2015 году 74,540 тыс. онкопациентов диагностирован рак груди - в 2015 году рак груди в Латвии был зарегистрирован у 13,231 тыс. женщин. Эти цифры указывают, что рак груди излечим, подчеркнул Эглитис.

С 1983 года, когда начали регистрировать раковых пациентов, заболеваемость раком груди удвоилась.

Если сначала регистрировалось менее 600 пациенток в год, то в 2015 гогду было зарегистрировано более 1000 больных раком груди.

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Аналогична и ситуация со смертностью от рака груди. Если в 1983 году от рака груди в Латвии умерли немногим более 250 женщин, то в 2015 году - уже 445. В 2015 году от рака груди умерли также двое мужчин.

Заболеваемость раком груди возрастает у женщин старше 40 лет. Половина всех случаев заболевания зарегистрирована в возрастной группе от 50 до 69 лет.

В этой возрастной группе государство обеспечивает скрининг рака грузи, напомнил онколог. Однако эту возможность используют лишь немногим больше 30% женщин. Если бы эта система работала более эффективно, можно было бы диагностировать рак груди еще у 500-600 женщин в год, считает он.

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