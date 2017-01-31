Кредит чтобы оплатить кредит: Латвийцы «попали» на 110 млн евро

Иллюстративное фото. Фото: Flickr / GotCredit

Несмотря на то, что вступившие в силу в начале 2016 года нововведения должны контролировать деятельность компаний, выдающих дистанционные или так называемые «быстрые кредиты», данная область до сих пор является проблемной.