Кредит чтобы оплатить кредит: Латвийцы «попали» на 110 млн евро

Иллюстративное фото
 
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Кому кредит, кому - «денежная прачечная»

Иллюстративное фото. Фото: Flickr / GotCredit

Несмотря на то, что вступившие в силу в начале 2016 года нововведения должны контролировать деятельность компаний, выдающих дистанционные или так называемые «быстрые кредиты», данная область до сих пор является проблемной.

За первое полугодие 2016 года небанковские организации выдали латвийцам в кредит более 260 млн евро, среди них и «быстрые кредиты» на общую сумму, превышающую 110 млн евро. Важным является и то, что многие заёмщики по-прежнему не в состоянии справиться со своими финансовыми обязательствами, а некоторые небанковские кредиторы не только находят «лазейки в законе», но и, возможно, используют свой бизнес для легализации средств, нажитых преступным путем.

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Кому кредит, кому - «денежная прачечная»

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