Обучение русскому в латышских школах: смотрим в книгу, видим фигу?

 

Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Несмотря на то, что русский, как второй иностранный, преподается в школах с 6 класса и ему отведено достаточное количество уроков, выпускники не могут объясниться даже на бытовом уровне, выяснила передача «Aizliegtais paņēmiens» на LTV.

Журналисты пообщались на русском языке с учениками 12-го класса из Кекавской средней школы. Оказалось, некоторые не могли ответить на элементарные вопросы: какая сегодня дата, где в школе находится столовая, некоторые не знали как на русском будет «море».

Многие из этой школы отказались говорить по-русски, отметив, что охотно согласны общаться на английском.

На данный момент около 60 000 латвийских учеников выбрали в качестве второго иностранного русский, который значительно обогнал немецкий язык (около 22 000 школьников). Журналисты подсчитали, что ему отводится около 450 уроков. Итоговый экзамен второго иностранного языка проходит как после 9, так и после 12 класса - по желанию самого подростка. В прошлом году 17% выпускников захотели сдавать по русскому экзамен.

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Одна из проблем образования - нехватка педагогов. Как оказалось,

в Латвии ни один из ВУЗов не предлагает получить степень бакалавра именно в педагогике русского языка,

в то время как учебные программы есть и для будущих учителей - "англичан» и «немцев» и, кстати, эти программы финансируются из госбюджета.

Руководитель Госцентра содержания образования Гунтарс Цатлакс согласен, что проблемы с обучением детей русскому языку имеются. Он рассказал, что планируется разработать новую модель образования, в рамках которой предполагается обучать детей русскому, как иностранному, уже со 2 или 3 класса.


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