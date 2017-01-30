Граубе после службы намерен возглавить негосударственную организацию

Раймонд Граубе
 

Раймонд Граубе. Фото: Evija Trifanova / LETA

Подавший в отставку командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Раймонд Граубе после службы намерен возглавить какую-нибудь негосударственную организацию.

Граубе рассказал агентству ЛЕТА, что сейчас он передан по приказу министра обороны в распоряжение нового командующего НВС до 28 февраля и будет передавать ему дела, а также консультировать.

Говоря о будущем, Граубе заявил, что хотел бы работать в НГО в патриотическом секторе. Выбранную организацию он не назвал, потому что выборы ее руководителя назначены в конце февраля.

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В пятницу к своим обязанностям приступил новый командующий латвийской армией Леонид Калниньш.

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