Соглашения с «Maxima» заключили 36 семей погибших в золитудской трагедии

Судя по поданным в суд искам, в настоящее время о выплате компенсаций в размере 100 тыс. евро семьям погибших в золитудской трагедии заключено по крайней мере 36 соглашений.

Соглашения еще не заключены по 18 делам, истцами по которым являются родственники погибших.

Также прекращено четыре гражданских дела по четырем погибшим, где вступили в силу приговоры.

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В прошлом году «Maxima» и «Tineo» договорились выплатить семьям погибшим в качестве поддержки по 100 тыс. евро.

21 ноября 2013 года в результате обрушения супермаркета «Maxima» в Золитуде погибло 54 человека.































































Aizvērt Так сейчас выглядят руины "Maxima" в Золитуде Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET







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