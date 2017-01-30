Соглашения с «Maxima» заключили 36 семей погибших в золитудской трагедии

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova/LETA

Судя по поданным в суд искам, в настоящее время о выплате компенсаций в размере 100 тыс. евро семьям погибших в золитудской трагедии заключено по крайней мере 36 соглашений.

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Соглашения еще не заключены по 18 делам, истцами по которым являются родственники погибших.

Также прекращено четыре гражданских дела по четырем погибшим, где вступили в силу приговоры.

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В прошлом году «Maxima» и «Tineo» договорились выплатить семьям погибшим в качестве поддержки по 100 тыс. евро.

21 ноября 2013 года в результате обрушения супермаркета «Maxima» в Золитуде погибло 54 человека.

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