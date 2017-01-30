Педагог: в прошлом году студенты выбирали русский язык чаще латышского

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

В минувшем году число студентов Латвийского университета, поступающих на отделение русского языка, превысило число абитуриентов, желающих изучать латышскую филологию. Об этом в программе Латвийского радио 4 «День за днем» рассказала сопредседатель Латвийского общества русской культуры, преподаватель Елева Матьякубова.

Как отметила педагог, о тенденции ей в неформальной беседе рассказали коллеги из Латвийского университета.

«По устному признанию представителя Латвийского университета, прошедший год был удивителен тем, что востребованность поступления на отделение русского языка была даже выше, чем на чистую филологию латышского. Это удивительно. Мне хотелось бы выслушать последние статистические данные, но вот такой комментарий — несколько ироничный, несколько грустный — моя коллега сказала: «Ты представляешь?! Так, мол, и так». Поэтому говорить об умирании и загнивании [русского] языка... У меня таких фактов нет. Хотя, эмоционально я могу переживать за состояние нашего языка, это — норма», — сказала специалист. Матьякубова добавила, интерес к русскому языку в Латвии только растет*.

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Уточним, что на факультете Гуманитарных наук ЛУ нет курса «чисто латышской» филологии как таковой — есть отделение классической филологии и балтийской филологии (углубленным изучением латышского языка как раз и занимается последняя).

За официальной статистикой поступивших Латвийское радио 4 обратилось к представителями университета. Оказалось — дейстивительно, курс русской филологии опережает остальные по числу поступивших в прошлом году. Так, соглсано предоставленным секретарем факультета Гуманитарных наук ЛУ Майрой Дандбергой данным, соотношение поступивших в 2016 году выглядит так:

Русская филология: 45 студентов (бакалавриат) и 16 студентов (магистратура);

Балтийская филология: 38 студентов (бакалавриат) и 13 студентов (магистратура);

Классическая филология: 13 студентов (бакалавриат) и 9 студентов (магистратура).

Одна из выпускниц факультета русской филологии ЛУ, журналист Анна Ш. прокомментировала радиостанции, что популярность факультета во многом связана с тем, что это, в общем-то, единственная возможность получить высшее государственное образование в Латвии на русском языке.

«Русским просто нередко некуда идти — они идут на русскую [филологию] сразу. [...] И гуманитарии, не желающие учить госязык — идут туда. Латыши же могут выбирать более перспективные варианты — от немецкой филологии до китайской», — пояснила бывшая студентка.


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