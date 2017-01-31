Территория компромиссов: новая эра Рижского свободного порта

Леонид Логинов, бессменно управлявший Рижским свободным портом с 1998 года, в марте уходит в отставку. Заявлению об отставке предшествовала ревизия Госконтроля, судебный процесс по обвинению в злоупотреблении служебным положением, аудит функций и структуры порта, за которым уже последовала серия увольнений. А вот комментариев не последовало, озвученные же «личные причины» отставки не выглядят убедительно.

Госконтроль нашел недостатки в работе порта, и их много. В общей сложности «накопали» миллиона на три. Многие из них связаны со строительством новых причалов и терминалов на острове Криеву. Нашли массу нарушений и ошибок, в том числе и весьма дорогостоящих в исправлении. И еще более «дорогих» с точки зрения последствий.

Ошибки в расчетах и техпроектах, выявленные еще до начала строительных работ... Не достигнутые юридические соглашения со всеми противоборствующиеми сторонами к началу строителства...

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Еще весной прошлого года звучали опасения: как бы не потерять софинансирование Евросоюза для проектов порта на острове Криеву. Ведь отсутствие профессионализма привело во многих случаях к лишним расходам. Хуже того:

ряд услуг, входивших в круг должностных обязанностей сотрудников управления, правление порта оплачивало, по мнению ревизоров, также и фирмам со стороны, заключало с внешними компаниями соответствующие договоры.

В целом на оплату услуг в нарушение нормативных актов было потрачено 611 888 евро.

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Помнит ведь читатель давний уже скандальный случай с бывшей женой рижского мэра Еленой Ушаковой, не преуспевшей ни в модельном, ни в ресторанном бизнесе и вдруг... принятой на работу в качестве советника управляющего Рижским портом? Похоже это не единичный случай и ряд должностей служил делу взаиморасчетов.

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Вероятно, претензии Госконтроля об отсутствии профессионализма имели все основания. Иначе отставке управляющего не предшествовали бы многочисленные увольнения его подчиненных - в общей сложности около ста человек были уволены перед объявлением об оставке Леонида Логинова или же переведены в дочерние предприятия, имеющие дело с портом.

А вот суд Зиемельского района, рассматривавший обвинения в злоупотреблении служебным положением и незаконном расходовании средств, состава преступления не нашел. И управляющего Рижским свободным портом Леонида Логинова его заместителя Айгарса Печакса суд полностью оправдал. Правда, за оправдательным приговором очень скоро последовало и заявление об отставке...

Очень это похоже на увольнение по соглашению сторон, происходящее без огласки истиных причин расставания с работодателем.

По официальной версии господин Логинов решил покинуть свой пост в связи с достижением пенсионного возраста. Сообщение об этом поручено было сделать пресс-секретарю Мареку Гайлитису. Сам управляющий комментировать свое решение не стал. И министр сообщений Улдис Аугулис прокомментировал очень сдержано. И, кстати, не торопился с комментариями - в тот самый день, когда прозвучала новость, министр был в Минске, поехал обсуждать условия взаимовыгодной перевалки белорусских грузов через наши порты.

Отставку одной из важнейших фигур в латвийском транзите министр прокомментировал, отметив, что в работе Логинова - как в работе любого человека - были свои плюсы и свои минусы, но что Рижский порт при нем развивался. Высоко оценили заслуги Леонида Логинова многие профессионалы отрасли. О том, что Логинов внес неоценимый вклад в развитие Рижского порта, сказал и председатель правления совета РСП вице-мэр Андрис Америкс. Кстати, именно он был инициатором аудита структуры управления портом. И, как предположили СМИ, Америкс же настоял и на назначении новых подчиненных управляющего...

Давно уже не попутные ветры определяют путь кораблей и маршруты логистики. Геополитика идет рука об руку с политическими амбициями внутри страны. И Рижский порт в этом смысле - территория больших амбиций, поле вечных сражений муниципальной рижской власти с представителями власти государственной.

И... место достижения возможных компромиссов. До 22 февраля предстоит выработать порядок выдвижения нового кандидата на столь важный для страны пост.

Уже объявлено, что на будущей неделе пройдут консультации коалиционных партий и будет объявлен открытый конкурс. Найти человека на столь непростую должность будет непросто: он должен не просто разбираться в портовом хозяйстве и уметь принимать решения, но и быть мастером компромиссов. Ведь в правлении порта, которое должно будет утвердить подходящего кандидата, силы противостоящих во многих спорах сил равны - четверо представляют Рижскую думу и еще четверо - отраслевые министерства.

Так что уже понятно, где пройдут первые схватки предстоящих муниципальных выборов.