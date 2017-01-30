Кучинскис не предвидит больших разногласий в вопросе о присоединении ВУЗов

Марис Кучинскис
 

Марис Кучинскис. Фото: Zane Bitere / LETA

Премьер-министр Марис Кучинскис не предвидит больших разногласий в правительстве в вопросе о присоединении Рижской академии педагогики и управления образованием (РАПУО) к Латвийскому университету (ЛУ).

Об этом он сказал сегодня журналистам после заседания коалиционного совета. Такое мнение у премьера сложилось потому, что никто из партнеров по коалиции не заявил, что следовало бы прекратить начатые в этом вопросе действия.

При этом Кучинскис подчеркнул роль Министерства образования и науки (МОН), которое должно продолжать разъяснять этот вопрос обществу и партнерам по коалиции. Ход реорганизации вуза будет зависеть также от того, насколько успешно МОН подготовит ее проект, считает он.

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Проект соответствующего распоряжения еще не подан на рассмотрение в правительстве, добавил Кучинскис.

Партия «Единство» намерена поддержать присоединение РАПУО к ЛУ, ее партнеры по правящей коалиции пока занимают более осторожную позицию, подчеркивая необходимость сохранить доступность образования в регионах.

Как сообщалось, МОН решило с августа 2017 года присоединить РАПУО к Латвийскому университету. Это необходимо для концентрации ресурсов и более эффективного использования бюджетных средств.

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