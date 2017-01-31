В Латвии увеличилась младенческая смертность

В 2015 году в Латвии немного увеличилась младенческая смертность, говорится в обзоре Министерства благосостояния.

Если в 2014 году уровень смертности новорожденных был самым низким с 2000 года - 3,9 на 1000 живых рожденных детей, то в 2015 году этот показатель вырос до 4,1.

Постоянное снижение показателя наблюдается с 2011 года. Например, в 2013 году умерло 4,5 младенца на 1000 рожденных, в 2012 году - 6,4 на 1000, в 2011 году - 6,7 на 1000. Снижение в последние три года приближает Латвию к среднему показателю ЕС и показателям остальных стран Балтии.

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Основная причина младенческой смертности, как и в прежние годы - определенные состояния в перинатальном периоде, например, патологии беременности и развития плода, внутричерепное кровотечение, бактериальный сепсис новорожденных, врожденные аномалии, синдром внезапной смерти.

В последние годы наблюдается позитивная тенденция по росту числа новорожденных, вскармливаемых грудным молоком. Количество детей, которых кормят грудью до года, с 2008 года увеличилось на 7,7 процентных пункта до 26,6% детей.

Дети в возрасте от 5 до 17 лет в 51% случаев умирают от внешних причин.