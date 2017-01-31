Национальая служба здравоохранения: система е-здоровья работает

Хотя Министерство охраны среды и регионального развития (МОСРР) и обнаружило в реализуемом Национальной службой здравоохранения (НСЗ) проекте электронного здравоохранения ряд несовершенств, НСЗ уверена, что система функционирует.

Руководитель отдела электронного управления и стандартов НСЗ Линда Фреймане сегодня на Латвийском радио заявила, что МОСРР дало только рекомендации по улучшениям системы в будущем, а не указало на недостатки. Рекомендации МОСРР совпадают с мнением самих разработчиков системы.

Фреймане уверена, что функциональность системы электронного здравоохранения разработана, и ее нужно лишь активнее использовать, что уже происходит. Количество врачей, с которыми заключены договоры, приближается к 1000, активность семейных врачей в последнее время тоже растет, заключены договоры с владельцами аптек.

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На вопрос, сколько еще денег нужно для завершения проекта, Фреймане ответила, что со стороны НСЗ денег больше не потребуется, служба только дает консультации.

До сих пор в системе выписано более 3600 электронных рецептов и 3200 листов нетрудоспособности.

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