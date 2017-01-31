Элерте: в Риге цены на услуги искусственно вздуты

Сармите Элерте
 

Сармите Элерте. Фото: Kaspars Meinerts/TVNET

Значительной проблемой являются в Риге искусственно вздутые цены на услуги, считает оппозиционный депутат Рижской думы Сармите Элерте («Единство»).

Искусственно повышены цены на услуги крупных предприятий, например, «Ригас сатиксме», миллионы которого «уплывают» лояльному профсоюзу.

Другая тревожная тенденция - уменьшение жителей в столице, что не свидетельствует о должном качестве жизни.

Реклама

«Единство» не поддерживает так называемый «кладбищенский трамвай», потому что трамвайная линия будет прокладываться далеко не в самый населенный район Риги. Целесообразнее было бы проложить трамвай, например, в Пурвциемс, считает Элерте.

Говоря о кандидате в мэры Риги от «Единства» Вилнисе Кирсисе, она охарактеризовала его положительно как молодого, но уже опытного политика.

Еще по этой теме
Элерте: Рижская дума живёт одним днём

Элерте: Рижская дума живёт одним днём

Элерте: после выдвижения Кучинскиса, Аболтиня должна была уйти со своего поста

Элерте: после выдвижения Кучинскиса, Аболтиня должна была уйти со своего поста


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 42000 EUR
Земля
Земля, Jūrmala, 420000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR

reklama.vesti.lv

Медики посоветовали реже чистить зубы Wo&Men

Медики посоветовали реже чистить зубы

Один убийственный комплимент, и он - твой! Wo&Men

Один убийственный комплимент, и он - твой!

В недрах Земли обнаружили гигантскую «водяную фабрику» Hi-Tech

В недрах Земли обнаружили гигантскую «водяную фабрику»

Беременная Стоцкая продемонстрировала изменения фигуры Showbiz

Беременная Стоцкая продемонстрировала изменения фигуры

Шведский экстремал первым в мире сделал двойное сальто назад на Hi-Tech

Шведский экстремал первым в мире сделал двойное сальто назад на

TVNET спрашивает

Боишься ли ты слежки СГД? 1

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 90 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 420 EUR
Продают Квартиры, Бишумуйжа
Продают Квартиры, Бишумуйжа 68 900 EUR
Сдают Офисы, Марупe
Сдают Офисы, Марупe 817 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
ATPŪTAS KOMPLEKSA VADĪTĀJU (D ...
ATPŪTAS KOMPLEKSA VADĪTĀJU (D ...
PREČU UN PAKALPOJUMU SPECIĀLIS ...
PREČU UN PAKALPOJUMU SPECIĀLIS ...
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
C#.NET PROGRAMMĒTĀJU
C#.NET PROGRAMMĒTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 