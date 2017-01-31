Элерте: в Риге цены на услуги искусственно вздуты

Значительной проблемой являются в Риге искусственно вздутые цены на услуги, считает оппозиционный депутат Рижской думы Сармите Элерте («Единство»).

Искусственно повышены цены на услуги крупных предприятий, например, «Ригас сатиксме», миллионы которого «уплывают» лояльному профсоюзу.

Другая тревожная тенденция - уменьшение жителей в столице, что не свидетельствует о должном качестве жизни.

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«Единство» не поддерживает так называемый «кладбищенский трамвай», потому что трамвайная линия будет прокладываться далеко не в самый населенный район Риги. Целесообразнее было бы проложить трамвай, например, в Пурвциемс, считает Элерте.

Говоря о кандидате в мэры Риги от «Единства» Вилнисе Кирсисе, она охарактеризовала его положительно как молодого, но уже опытного политика.

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