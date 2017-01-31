Фармацевт: с введением э-здоровья о быстром обслуживании можно забыть

Проект э-здоровье должен был начать свою работу 1-го декабря прошлого года. Но из-за ряда выявленных недостатков запуск системы был отложен на девять месяцев. Сегодня, 31 января, в комиссии по публичным расходам и ревизии будут говорить о том, как преобразовался проект с декабря прошлого года по сегодняшний день, сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

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Проект э-здоровье — это система, задача которой улучшить возможности населения получить, а врачей и фармацевтов оказать качественные услуги. Однако на данный момент заявленной цели достигнуть не удается. Семейные врачи сразу относились к системе критично — они ругали ее за медлительность и за то, что она не помогает, а затрудняет их работу.

Кроме того, врачей беспокоит проблема защита данных пациентов.

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Так, в электронном больничном листе нужно указывать диагноз бального — врачи категорически против того, чтобы эта информация была таким образом доступна третьим лицам. Глава ассоциации семейных врачей Сармите Вейде обращает внимание на то, что пока этот вопрос остается нерешенным.

«Нельзя указывать диагноз, который был в больничном листе. Так этот вопрос и не решен.

Диагноза сейчас вообще нет в больничном листе! Это что-то новое», — говорит Вейде.

По мнению Ассоциации семейных врачей, защита данных пациента — это лишь один из недостатков пилотной системы э-здоровья на данный момент. Еще одна проблема — техническая сторона проекта.

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«Улучшений в этом вопросе тоже нет. Ни полгода назад, ни год назад, ни сегодня мы не можем выписать больничный лист завтрашним числом. Все постоянно откладывается. А что улучшили — так это технически не особо важные для врача и пациента вещи», — констатирует Вейде.

В свою очередь фармацевты, которые тоже используют систему, технические улучшения заметили. Так, фармацевт Зане Мелберга рассказала, что сеть аптек, в которой она работает, ежедневно получает отчет от IT-специалистов о проделанной работе.

«Работа ведется, но медленно, очень медленно. Мы заходим через портал в Интернете через банковские карты, но и тут есть трудности.

Были ошибки в цене, компенсациях медикаментов, пока все переделали, ушло много времени»,

— признает Мелберга.

Еще одна актуальная проблема э-здоровья, на которую обращает внимание глава общества фармацевтов Кития Блумфелде — на обработку электронного рецепта уходит значительно больше времени, чем на оформление бумажного.

«Когда есть пять-шесть бумажных рецептов, врач идет и берет с полки все, что надо. В системе же приходится открывать рецепты один за другим, и на это уходит время», — сетует Блумфелде.

Работа фармацевтов замедляется, время в очереди увеличивается. Блумфелде полагает, что эта проблема решена не будет, всем придется привыкать к такому порядку работы системы.

«Я даже не представляю, как это можно было бы решить.

Мы привыкли, что у нас в аптеках все происходит быстро. Но если мы посмотрим на другие страны, то там все так и происходит — медленно, спокойно»,

— говорит фармацевт.

Положительный факт, отмечает Блумфельде — создание рабочей группы при Министерстве здравоохранения, задача которой обсуждать существующие на данный момент проблемы и недоработки проекта э-здоровья. Однако, в ассоциации семейных врачей напоминают: группа сформирована, но за два месяца она смогла собраться лишь дважды — по их мнению, этого недостаточно.

«За эти два месяца было только одно собрание, посвященное защите данных пациентов, а на прошлой неделе — о технических улучшениях. Все идет очень медленно, как будто специально тянется время. А особых изменений мы не видим», — отмечает Блумфелде.

Фармацевты утверждают, что им удается поддерживать диалог с Национальной службой здоровья, отвечающей за реализацию проекта. Однако комментарий «Домской площади» служба не дала, сославшись на занятость.

Добавим, за последние два месяца число пользователей системы э-здоровье выросло: на начало 2017 года было заключено почти 900 договоров о пользовании информационной системой, на сегодняшний день — 1000. Всего планируется заключить 4 000 договоров с лечебными учреждениями и аптеками.

Реализация проекта э-здоровья началась в 2009 году, и срок запуска сервиса неоднократно откладывался. Планируется, что система начнет свою работу 1-го сентября этого года.

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