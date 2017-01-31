История пострадавшей в ДТП женщины: над нами порой просто издеваются

Практически каждый день в средствах массовой информации появляются новости о том, что где-то произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшими или пострадавшими. Однако при этом редко появляются рассказы о людях, получивших травмы в этих авариях.

И это не удивительно, ведь их данные защищает закон, при этом выяснить имена пострадавших – сложная задача. Исключением являются те, кто по собственной инициативе обращаются к обществу с просьбой о помощи: нужны средства на лечение или на протезы и т. д.

Однако порталу grani.lv все же удалось связаться с женщиной, которая серьезно пострадала в ДТП, произошедшем летом прошлого года в центре города, и узнать, как изменилась ее жизнь после аварии.

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Мало кто помнит леденящие кровь события, произошедшие 25 июля на перекрестке улиц Имантас и Театра. Разве что невольные свидетели той аварии, когда водитель автомашины Audi 1962 г. р., двигавшийся со стороны улицы Даугавас, сбил женщину 1968 г. р., которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

Многие очевидцы переживали за пострадавшую, которая после сильного удара лежала на мостовой. Позже выяснилось, что женщина выжила, однако получила переломы.

«Я была в сознании. Помню женщину, которая голову мне держала, у меня кровь из головы текла, она пальцами зажимала. Говорила: «Думайте о хорошем». И у меня в голове крутилось, что моей дочери 9 лет, я старалась держаться. Хорошо, что помощь оказали вовремя, и большое спасибо и полиции, и Скорой помощи», – поделилась она.

С того страшного для Элины (имя изменено) дня прошло уже полгода, и произошедший с ней кошмар был только началом всех проблем.

Она до сих пор остается прикованной к постели: в результате аварии женщина получила переломы обеих ног и плеча.

Сначала она проходила лечение в столице, затем была перевезена в Даугавпилсскую региональную больницу. Теперь женщина находится дома. При этом она с трудом может сидеть. В обеих ногах, левом бедре и правом плече стоят пластиты. Плечо она может поднять совсем немного. В итоге Элина полноценно может двигать лишь левой рукой и вынуждена проводить все свое время в кровати.

По словам старшего специалиста Латгальского регионального управления полиции Ксении Беловой, уголовный процесс по этому ДТП был прекращен, поскольку пострадавшая и водитель заключили соглашение. Как рассказал сам виновник аварии, он не заметил женщину, переходившую улицу, из-за дорожного знака.

В итоге пострадавшей он оплатил расходы на лечение, однако теперь женщине приходится справляться с навалившимися трудностями самой.

Ухаживает за ней дочка, однако остается проблема с транспортировкой, ведь лечение продолжается и надо ездить по врачам.

Так как Элина не ходит, нужно вызывать либо Скорую помощь, либо специальную перевозку. И то и другое обходится недешево. Обращалась женщина и в Социальную службу, однако статус малоимущей, согласно правилам, ей дать не могут, а инвалидность у Элины еще не оформлена.

Несмотря на то, что женщина лежачая, специалисты Государственной врачебной комиссии по экспертизе здоровья и трудоспособности тянут с присвоением инвалидности. По словам пострадавшей, сотрудники комиссии не вникают в эпикризы и не выезжают больше на дом. То есть люди сами вынуждены искать способы до них добраться.

«Мне могут дать и третью – работоспособную группу, потому что с нашими врачами может быть всякий юмор, многие сталкиваются с этим.

Например, людям, у которых ампутированы конечности, надо каждый год являться туда, чтобы доказать, что недостающие части тела не отросли»

, – с горечью рассказывает Элина.

С получением группы можно будет претендовать на специальную коляску, которая позволяет передвигаться человеку, находящемуся в лежачем состоянии, и тогда можно будет ездить по врачам, не прибегая к помощи перевозчиков.

Насколько затянется восстановление Элины и насколько успешным оно будет – пока не известно. Однако при этом ясно, что впереди у нее сложный путь.

«Я хочу сказать, что над людьми, попавшими в аварии, порой просто издеваются, потому что получить какую-то помощь очень сложно», – делится она.

Вероятно,

постоянное соприкосновение с чужими бедами и несчастьями, а также слепое следование букве закона и правил сделало людей равнодушными,

не желающими вникать в чужие проблемы.

Нашей героине повезло, ей помогают близкие люди, а есть люди, которые остаются с этими проблемами один на один и пытаются найти в себе силы, чтобы самостоятельно бороться со свалившимися на них по чьей-то вине невзгодами.