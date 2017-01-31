Латвийские новорожденные становятся здоровее

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: COVI/Scanpix

В 2015 году в Латвии немного вырос удельный вес практически здоровых новорожденных, он составил 64,3%, свидетельствует подготовленный Министерством благосостояния обзор о положении детей в Латвии в 2015 году, который сегодня рассмотрит правительство.

По сравнению с 2014 годом удельный вес практически здоровых новорожденных вырос на 1 процентный пункт.

Соответственно наблюдается небольшое снижение удельного веса новорожденных с хроническими заболеваниями и с угрозой развития таких заболеваний. Если в 2014 году удельный вес новорожденных с хроническими заболеваниями составлял 2,9%, то в 2015 году - 2,7%. В 2014 году удельный вес новорожденных с риском развития хронических заболеваний составлял 33,9%, в 2015 году он снизился на 0,9 процентного пункта.

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В годовалом возрасте практически здоровы лишь 64,5% детей, это на 0,2 процентного пункта больше, чем в 2014 году. С возрастом этот показатель снижается, и в возрасте 15-17 лет здоровы только 59% детей, что на 0,8 процентного пункта больше, чем в 2014 году.

Наиболее частые из выявленных на профилактических осмотрах нарушений здоровья у подростков - различные нарушения осанки (примерно у 15% подростков) и ослабленное зрение (примерно у 13%).

В целом наблюдается тенденция к увеличению этих показателей, что объясняется малоподвижным образом жизни подростков. Многие из выявленных у подростков проблем со здоровьем констатируются у детей еще в 1-м классе школы, указывает Министерство благосостояния.

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