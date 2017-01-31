Жители Риги собирают подписи за «ликвидацию» чаек

 

Фото: LETA

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за решение проблемы, из года в год мешающей многим жителям Риги. Люди просят ответственные органы «прогнать» чаек с крыш города и «ликвидировать» их гнезда.

Как указывает автор инициативы Андис Лацис, гнездование чаек на крышах рижских домов порождает сильный шум рано утром, создавая не комфорт жителям. К тому же интенсивность неудобств увеличивается с каждым годом.

«Весной и в начале лета, на протяжении многих месяцев, невозможно спать с открытыми окнами, так как примерно в 3-4 часа утра птицы, «поселившиеся» на крышах домов, начинают сильно кричать, мешая спать жителям» - рассказывает недовольный Лацис.

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Автор инициативы, конечно, понимает, что «уничтожение» чаек и их гнезд не должно проходить насильственно. Тем не менее, он просит решить проблему техническими методами: «Это могли бы быть звуковые сигналы, либо какой-либо механизм движения, работающий при помощи сенсора. Чтобы найти соответствующее решение, необходима поддержка Рижского городского самоуправления, или, например, организовать тендер на разработку проекта, либо выделить грант ЛУ, РТУ или другим учебным учреждениям».

Лацис убежден, что, в случае успеха, чайки вернутся в природную среду, а жители города смогут наконец выспаться.

Рижская жизнь чаек

Фото: Рижская жизнь чаек0

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