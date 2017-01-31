Рижская дума выплатит семье тройняшек 4500 евро

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Комитет Рижской думы по социальным вопросам сегодня одобрил выплату единовременного пособия в размере 4500 евро семье рижан, в которой в январе родилась тройня.

18 января в Рижском роддоме появились на свет две девочки и мальчик. Это первая тройня, родившаяся в Риге в этом году.

Рижское самоуправление выплачивает единовременное пособие всем рижанам-родителям новорожденных. На одного новорожденного ребенка выделяется пособие в размере 150 евро, на тройню - 4500 евро.

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На выплату пособия с учетом налогов планируется выделить 5844 евро из резервного фонда самоуправления. Окончательное решение о выплате пособия примет думский комитет по финансовым и административным делам.


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