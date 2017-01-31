Квартирный вопрос: почему мать с ребенком вынуждены покинуть собственную жилплощадь?

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Светлана является владельцем квартиры и не имеет никаких долгов, тем не менее, через пару недель ей вместе с маленьким ребенком придется покинуть собственную жилплощадь. Почему так произошло? Рассказывает передача канала LTV «4.Studija».

Три года назад Светлана купила квартиру. Семья не богата, поэтому перед какой-либо покупкой приходилось «считать каждую копейку». Одинокой девушке удалось скопить десять тысяч евро, на которые она приобрела квартиру по адресу Стопини 2.

Однако теперь, Рижское строительное управление информировало о необходимости покинуть помещение до 20 февраля этого года.

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«Мы не знаем, куда нам идти. У меня маленький ребенок и некуда ехать», - рассказала передаче Светлана. Долгов у девушки нет, земельная книга «на руках».

Почему ее просят покинуть собственную жилплощадь, Светлана так и не поняла.

Работники передачи выяснили - эксперт строительного управления сделал заключение о необходимости остановить эксплуатацию здания, из-за непригодности и возможной опасности.

Эксперт обнаружил ряд недостатков - ненадежность несущей стены и неравномерное уплотнение основания.

Неужели Светлана не заметила до покупки квартиры, что дом вот-вот обрушится? Или же это вина бывшего владельца квартиры, который сознательно скрыл информацию о состоянии здания?

«Когда мы приехали, ничего не было видно. Здесь еще были обои, которые многое скрывали. Купили на свою голову», - говорит Светлана.

Департамент жилья и окружающей среды уверяет, что в подобных случаях никто не должен предоставлять информацию о состоянии других помещений дома. Такой закон.

Те, кто приватизируют собственность, отвечают за нее сами. А вот за те, что неприватизированны — несет ответственность Рижская дума.

В 2016 году совладельцы приняли решение о разработке технического проекта по выполнению ремонтных работ в здании. Владельцы квартир должны покинуть свои квартиры на этот период. И если дом решат снести, Светлана не получит никакой компенсации. Ни один из институтов не несет ответственность за персональные приобретения, поясняет передача.

В доме 12 квартир, шесть из которых принадлежит самоуправлению, что означает, что представители Рижской думы «сидели сложа руки» и не принимали участие в процессе содержания здания, которые теперь находится в аварийном состоянии.


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