Тараканы, рабовладельцы и «человек Путина»: какие события сотрясали Латвию весь январь

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Пока в одних странах пытаются бороться с наплывом беженцев, а в других пристально следят за первыми шагами Трампа на посту президента, жизнь в Латвии продолжает идти своих ходом, наполняя историю новыми эпизодами. И хотя для мировой общественности эти события не представляют какой-либо значимости, для латвийцев белый лист января постепенно заполнился важными строчками, о которых будут говорить еще долго. Русский TVNET рассказывает, что интересного произошло в стране за прошедший месяц.