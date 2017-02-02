Тараканы, рабовладельцы и «человек Путина»: какие события сотрясали Латвию весь январь

Пока в одних странах пытаются бороться с наплывом беженцев, а в других пристально следят за первыми шагами Трампа на посту президента, жизнь в Латвии продолжает идти своих ходом, наполняя историю новыми эпизодами. И хотя для мировой общественности эти события не представляют какой-либо значимости, для латвийцев белый лист января постепенно заполнился важными строчками, о которых будут говорить еще долго. Русский TVNET рассказывает, что интересного произошло в стране за прошедший месяц.
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