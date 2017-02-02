Тараканы, рабовладельцы и «человек Путина»: какие события сотрясали Латвию весь январь

 
1
Перевод речи первой леди страны на русский вызвал большой скандал

Фото: Коллаж Русского TVNET

Пока в одних странах пытаются бороться с наплывом беженцев, а в других пристально следят за первыми шагами Трампа на посту президента, жизнь в Латвии продолжает идти своих ходом, наполняя историю новыми эпизодами. И хотя для мировой общественности эти события не представляют какой-либо значимости, для латвийцев белый лист января постепенно заполнился важными строчками, о которых будут говорить еще долго. Русский TVNET рассказывает, что интересного произошло в стране за прошедший месяц.

1
Перевод речи первой леди страны на русский вызвал большой скандал

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 288000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 49000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 37000 EUR

reklama.vesti.lv

Дочь Екатерины Климовой поразила сходством с мамой Showbiz

Дочь Екатерины Климовой поразила сходством с мамой

Lego запустила соцсеть для детей Hi-Tech

Lego запустила соцсеть для детей

Геймеры впечатлились редактором гениталий в игре Conan Exiles Hi-Tech

Геймеры впечатлились редактором гениталий в игре Conan Exiles

Бондарчук в бикини назвали анорексичкой Wo&Men

Бондарчук в бикини назвали анорексичкой

Диетологи назвали продукты с самым долгим эффектом сытости Wo&Men

Диетологи назвали продукты с самым долгим эффектом сытости

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
55 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 500 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Старая Рига
Продают kвартиры, Старая Рига 250 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 420 EUR
Продают Квартиры, Бишумуйжа
Продают Квартиры, Бишумуйжа 68 900 EUR
Сдают Офисы, Марупe
Сдают Офисы, Марупe 817 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
LOĢISTIKAS PLĀNOTĀJS/-A
LOĢISTIKAS PLĀNOTĀJS/-A
BIROJA ADMINISTRATORI/-U
BIROJA ADMINISTRATORI/-U
JURISTU/-I
JURISTU/-I
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...

Темы

 