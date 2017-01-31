Хозяин сможет сам зарегистрировать собаку

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В минувший вторник правительство приняло поданные Министерством земледелия поправки к правилам Кабинета Министров, согласно которым хозяин собаки сможет сам зарегистрировать чипированную собаку в базе данных.

Специалист Министерства земледелия по связям с общественностью Рута Рудзите указывает, что поправки необходимы для уменьшения административной нагрузки на владельцев домашних (комнатных) животных и ускорения регистрации собак, отмеченных микросхемами.

После того как поправки вступят в силу, хозяин животного сможет сам зарегистрировать собаку в базе данных Центра сельскохозяйственных данных (ЦСД), а также на домашней страничке ЦСД или на портале www.latvija.lv. Прежде регистрацию собаки производил ЦСД или ветеринарный врач.

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Следует напомнить, что регистрация собаки - платная услуга (3,50 евро).

Хозяин животного сможет оплатить услугу напрямую или распечатать счет, который необходимо оплатить в течение 30 дней.

Утвержденные правительством поправки к правилам Кабинета Министров №491 от 21 июня 2011 года «Порядок регистрации домашних (комнатных) животных» вступят в силу после их публикации в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

Как уже сообщалось, 1 января этого года вступило в силу требование, что собаки старше 6 месяцев должны быть чипированы и зарегистрированы в базе данных ЦСД.

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