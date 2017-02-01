Бедность в Латвии: суповые кухни все чаще посещают пенсионеры и молодые мамочки

Суповые кухни и пункты раздачи горячей еды являются прямым отражением картины бедности в Латвии, так считает руководство сети пунктов горячего питания для бедных, пишет Skaties.lv со ссылкой на LNT Ziņas.

Наиболее критична ситуация на селе, особенно в Латгале и на востоке Видземе.

А тем временем, в Риге, несмотря на то, что количество малоимущих немного снизилось, за минувший год раздали более полумиллиона бесплатных порций.

Реклама

Подсчеты департамента благосостояния столицы свидетельствуют, что клиентами пунктов раздачи горячей еды в

80% являются пенсионеры, однако приходят и молодые мамочки с детьми.

В отличие от суповых кухонь, где может придти абсолютно любой человек и поесть суп бесплатно, в пункты раздачи горячей еды приходят люди со статусом малоимущей и малообеспеченной семьи.

По словам представителя департамента благосостояния РД Литы Брице, это возможность для молодых мамочек немного сэкономить деньги, чтобы на сэкономленное что-нибудь купить детям.

Между тем, согласно проведенному недавно опросу, растет количество нуждающихся именно среди пенсионеров, которые получают ничтожные пенсии, поэтому и они все чаще попадают в число лиц, получающих эти услуги.

По словам одного из получателей еды,

приходят на кухни и такие люди, у которых за плечами 2-3 высших образования.

Приходят набирают по баночкам и уносят с собой еду, а кто-то ест на месте.

Согласно последним подсчетам, риску бедности в Латвии подвержены 606 тыс. жителей или 31% населения. В Латвии одна из самых больших разниц между доходами состоятельной и беднейшей части общества, а 70% или 322 тыс. латвийских пенсионеров получают пенсии не более 300 евро в месяц.

Бедности подвержены также малоквалифицированные работники, работающие за минимальную зарплату, а самый высокий риск бедности — в Латгале.

Латвийский правозащитник Юрис

Янсонс ранее указал на то, что Латвия утопает в бедности, так как в стране крайне низкий уровень социальной защиты.

Бюро госуполномоченного по правам человека ссылается на служебный доклад Еврокомисссии, в котором говорится, что расходы Латвии на социальную защиту самые низкие в ЕС и сравнительно мало влияют на уменьшение бедности.

Еще по этой теме