Глава СГД: большинство наших сотрудников трудится ради высшей цели

Разговоры о том, что в государственном секторе сотрудники менее ответственно относятся к своим обязанностям, а больше рабочего времени тратят на кофе с булочками, не соответствуют действительности. Об этом в программе «Утро на Балткоме» на радио Baltkom сказала генеральный директор Службы государственных доходов (СГД) Илзе Цируле. По ее словам, сотрудники ее ведомства относятся к своей работе очень ответственно.

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«В СГД работает 4 тысячи человек. Среди них, конечно, есть разные люди, но большинство работает ради высшей цели, не считает времени. Да, отношение может быть разное, но те, кто ближе ко мне, очень ответственно относятся к своей работе, а зарплаты у них ниже, чем в частном секторе», - рассказала она.

Напомним, правительство в ноябре утвердило на должности генерального директора Службы государственных доходов (СГД) Илзе Цируле.

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Цируле была членом правления, а позже вице-президентом страховой компании Balta, работала в страховых компаниях Parekss и Gjensidige Baltic.

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