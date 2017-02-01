Премьер: Не понимаю, как ректор может руководить ВУЗом, если он не знает госязык

Премьер-министр Марис Кучинскис не готов отказаться от требования к ректорам вузов знать госязык.

Как глава правительства заявил телеканалу LNT, он заинтересован в том, чтобы высшие учебные заведения Латвии привлекали больше иностранных лекторов и профессоров, но работающие в администрации вузов должны знать латышский язык. «Я не представляю, как вузом может руководить ректор, с которым мы не можем разговаривать», - добавил премьер.

По словам Кучинскиса, он выступает за разумное решение - в договоре с ректором следует оговорить, что он за конкретное время освоит госязык на определенном уровне.

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В свою очередь руководитель парламентской комиссии по образованию, культуре и науке Илзе Винькеле сегодня на Латвийском радио выразила мнение, что для повышения международной конкурентоспособности латвийских вузов возможности использования иностранных языков должны быть расширены.

Комиссия сегодня обсудит соответствующие изменения в законе о вузах. По словам Винькеле, она предложит пересмотреть строгие языковые рамки для учебных программ, потому что в настоящее время предусмотрены лишь отдельные исключения, когда программы могут быть не на латышском языке. Также рассматривается вопрос о том, действительно ли все академические работы необходимо подавать на госязыке.