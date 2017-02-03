Латвии специалисты (не)нужны: «Пока правящие лечатся за рубежом, ничего не изменится!»

Сегодня Сейм принял поправки к закону об иммиграции, которые облегчат въезд иностранным специалистам в Латвию. Демографы предрекают Латвии крах, и, на их взгляд, единственный выход, который позволит стабилизировать ситуацию - привлечение гастарбайтеров. Другие, напротив, уверены - трудоустройство иностранных работников может повредить позициям жителей Латвии на рынке труда.
Работодатели жалуются на нехватку профессионалов, в Латвии высокий уровень безработицы, а пока министры думают, как привлечь иностранных работников, наши специалисты, напротив, уезжают за рубеж...
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