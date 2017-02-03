Латвии специалисты (не)нужны: «Пока правящие лечатся за рубежом, ничего не изменится!»

Есть ли будущее у Латвии без гастарбайтеров?

Коллаж TVNET. Фото: LETA

Сегодня Сейм принял поправки к закону об иммиграции, которые облегчат въезд иностранным специалистам в Латвию. Демографы предрекают Латвии крах, и, на их взгляд, единственный выход, который позволит стабилизировать ситуацию - привлечение гастарбайтеров. Другие, напротив, уверены - трудоустройство иностранных работников может повредить позициям жителей Латвии на рынке труда.