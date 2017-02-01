Нарушения в Сейме: Спикер Сейма обратилась в спецслужбы

Председатель Сейма Инара Мурниеце
 

Председатель Сейма Инара Мурниеце. Фото: Evija Trifanova / LETA

Председатель Сейма Инара Мурниеце попросила проанализировать нецелесообразные расходы и соблюдение требований безопасности в парламенте. Об этом она сообщила в передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении, комментируя решение генерального секретаря администрации Сейма Карины Петерсоне покинуть должность.

Мурниеце отметила, что это решение приняла Петерсоне, и это ее право, однако вскрылись вопросы, касающиеся целесообразности расходования средств парламента и отношения некоторых сотрудников к требованиям безопасности. Эту информацию спикер передала для оценки Бюро по защите Сатверсме, Полиции безопасности и прокуратуре.

Сославшись на информацию ограниченного доступа, Мурниеце отказалась предоставить какую-либо дополнительную информацию о нецелесообразных расходах и соблюдении требований безопасности, а также прокомментировать, связан ли с этим уход Петерсоне.

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