Мучаются люди и аптекари: 25 минут на обработку одного э-рецепта

25 минут на обработку одного рецепта – показатель, которым вряд ли могут гордиться реализаторы системы э-здоровья. Во избежание потери потраченных на систему 10 млн евро, с финансированных ЕС, систему нужно будет использовать. Тем не менее, она лишь осложняет работу медикам и фармацевтам — информирует передача канала LTV «Panorāma».

Введение системы э-здоровья до недавнего времени постоянно откладывалось, однако, уже к концу марта та должна начать работу «в полную силу».

Формально, возможно, так и будет, но в реальности, она только осложняет работу фармацевтам.



Система пока не обязательна, однако, ее добровольно согласились использовать 171 семейных врачей и 197 аптек. Спустя некоторое время было констатировано: удачная работа системы — это лишь иллюзия.



Популярная аптека в Старом городе за два месяца обработала всего 10 э-рецептов. Фармацевт Рита Цируле рассказывает: «Процесс обработки рецепта очень долгий.

Во-первых, все происходит публично, во-вторых, программа сама по себе работает относительно медленно.

Не комфорт создает и то, что фармацевту, для доступа к программе, необходимо каждый раз вводить данные с карты кодов своего интернет-банка. Конечно, с простыми рецептами все было гораздо быстрее» - рассказывает аптекарь.



Все это означает, что функционирование электронной системы дает обратный эффект: она не является быстрой, удобной и легкой, а ведь это и было главной задачей.





Потрачено большое количество денег, а работать стало сложнее.

Илзе Аболиня, советник Министерства здравоохранения на вопросы касаемые э-здоровья сказала, что работа над проектом продолжается. «Существует целый пласт услуг, которые используют уже сегодня. Вакцинации, выписка результатов...» комментирует ситуацию Аболиня.



Стоит добавить, что на проект комиссия ЕС выделила 10 млн евро. И если система потерпит неудачу, деньги придется «вернуть». Латвии дается 5 лет, чтобы показать, что система функционирует и активно используется.

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