«Наши люди не станут налоговыми доносчиками, потому что они не верят государству»

 

Фото: Lita Krone / LETA

Известный адвокат Янис Зелменис, партнер бюро присяжных адвокатов VARUL и налоговой консультационной фирмы BDO Latvia, считает, что, пока в Латвии не произойдет смена поколений, нам даже думать не стоит о создании института налоговых доносов. По двум причинам. Первая - у нас очень тяжело с верой в собственное государство. И вторая - прошло не так много времени с тех пор, когда стукачи считались очень плохими людьми.

Напомним, не так давно в разговоре с rus.db.lv главный экономист Swedbank Мартиньш Казакс сказал, что ни одно государство, которое нормально собирает налоги, не обходится без сообщений населения – попросту говоря, без стукачества. То есть для лучшей собираемости налогов нужно приучать людей к тому, что сосед приглядывает за соседом. По мнению Яниса Зелмениса, идея эта очень хорошая, однако реализовать ее в Латвии не получится по двум причинам.

Первая -это отношение жителей к власти, налоговой службе, государству в целом.

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«У нас очень тяжело с верой в свое собственное государство, - поясняет в интервью rus.db.lv Янис Зелменис. - С одной стороны, многие доносили бы на тех, кто не платит налоги, потому что это как минимум несправедливо - ты платишь налоги, а сосед - нет. Но с другой стороны,

люди не будут это делать, потому что не видят то благо, которое получат лично они, если в стране будет меньше теневой экономики.

Наши жители не верят в тех чиновников и политиков, которые от имени государства распоряжаются этими деньгами. Когда люди видят на чиновнике костюм от Армани и видят, как чиновник путешествует за границу, то они прекрасно понимают, сколько это стоит. И понимают также, что на свою зарплату чиновника он вряд ли может себе это позволить. И тогда все становится очевидно и понятно. И это понимание не прибавляет желания как-то работать в пользу государства. Более того, как бы это горько ни звучало, но большая часть нашего общества испытывает тотальное отчуждение от того, что называют Латвийским государством».

При этом эксперт признает, что

институт налоговых доносов - это самый лучший механизм, позволяющий государству увеличить собираемость налогов.

«Такие народные помощники могут сделать больше, чем любая налоговая служба. - говорит он. - От них не спрячешься. Сосед прекрасно видит, как живет его сосед, какая у него машина, сдает ли он квартиру и пр. Это самая эффективная модель, которая придумана западным миром, и эта модель прекрасно работает во многих странах».

Однако наше постсоветские мышление просто не может переварить эту модель финансового стукачества. «Вся проблема в нашей ментальной памяти. - говорит юрист. - Наши дедушки и бабушки прекрасно помнят, что такое стукачество. Они также помнят, что благодаря стукачам многие люди были сосланы в Сибирь, сели в тюрьму, а многие лишились жизни. С

читалось большим достоинством не доносить на ближнего, и сейчас вдруг нам предлагают как раз этим и заняться. Ну, можно представить себе реакцию людей, особенно более старшего поколения.

Пока люди помнят, кто такой Сталин и что такое «сталинизм», нам будет чужда эта философия доносов».

Зелменис считает, что должна произойти смена поколений, прежде чем в Латвии смогут принять тот факт, что сообщать о налоговых «уклонистах» - это нормально. «Наше поколение 40-летних выйдет на пенсию, и только те, кто придет им на смену, уже смогут принять эту модель», - говорит он.

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