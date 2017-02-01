Шадурскис хочет разрешить ректору SSE Riga не сдавать экзамен по госязыку

Министерство образования и науки (МОН) подготовит поправки к закону о Стокгольмской высшей школе экономики в Риге (СВШЭР), чтобы ее ректор Андерс Паалзов мог сохранить свою должность, не сдавая экзамен на знание латышского языка, рассказал журналистам министр образования и науки Карлис Шадурскис.

После встречи с президентом студенческой ассоциации СВШЭР Марисом Симановичем Шадурскис отметил, что СВШЭР учреждена на основании международного договора и есть специальный закон о СВШЭР.

Учреждение этой высшей школы существенно отличается от учреждения других вузов, поскольку большая заслуга в том, что в Латвии появилось образование и наука мирового уровня, отметил министр.

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По словам Шадурскиса, в МОН давно чувствуют, что закон о СВШЭР устарел, и в него необходимо внести изменения,

чтобы обеспечить дальнейшее развитие вуза. Поскольку до сих пор под руководством Паалзова вуз успешно работал, у МОН нет никаких оснований предполагать, что в будущем у школы могут возникнуть проблемы с нормативным регулированием сферы высшего образования.

По словам Шадурскиса, ректор СВШЭР Паалзов хорошо говорит по-латышски, поэтому следует упорядочить нормативную базу таким образом, чтобы ему не пришлось сдавать экзамен на знание госязыка.

По мнению министра, в законе о высших школах надо предусмотреть минимальное число кредитных пунктов для лекций, которые читаются на одном из языков ЕС, поскольку недостаточно того, что студентам отдельно преподается иностранный язык.

Шадурскис считает, что выпускник вуза может считаться профпригодным, если владеет иностранным языком и может читать профессиональную и научную литературу на иностранном языке.

Кроме того, в законе о высших школах надо предусмотреть увеличение максимального числа кредитных пунктов по лекциям, которые вуз может обеспечивать на одном из европейских языков.

Сейчас закон устанавливает, что по программам, не имеющих договоров о сотрудничестве и преподающихся на госязыке, максимальное число кредитных пунктов по лекциям на европейских языках, составляет 20% от всех лекций. Шадурскис считает, что верхний порог надо повысить, чтобы у вузов было больше свободы действий.

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