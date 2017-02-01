СГД будет встречаться с жителями поближе к их дому

Служба государственных доходов (СГД) теперь будет проводить встречи с налогоплательщиками в ближайшем для них структурном подразделении СГД.

В этом Латвийский союз самоуправлений (ЛСС) сегодня на консультативном совете СГД заверила гендиректор СГД Илзе Цируле.

Как сообщила агентству ЛЕТА представитель ЛСС Яна Бункус, сегодня состоялось первое заседание консультативного совета СГД, на котором были определены цели и задачи его работы.

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Советник ЛСС по финансово-экономическим вопросам Санита Шкилтере на заседании подчеркнула необходимость продолжать начатю работу по обеспечению самоуправлений имеющейся в распоряжении СГД информацией, а также по автоматизированному использованию всех имеющихся в распоряжении государства данных.

На заседании было принято положение о работе консультативного совета СГД и рассмотрен проект стратегии деятельности и развития СГД на 2017-2019 гг.

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