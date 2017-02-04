Взгляд из США: Латвия в составе СССР и конец советской истории

Празднование 25-ой годовщины Советской Латвии
 
1
Расширение СССР в контексте мировых событий

Празднование 25-ой годовщины Советской Латвии. Фото: LETA, архив

На трудные вопросы мы ищем ответы в самых разных источниках. Одним доверяем, другим - не очень-то... Когда речь идет об истории, мы чаще обычного обращаемся к книгам. До сих пор в проекте «Спорная история» русский TVNET выбирал разговорный жанр, вопросы интервью мы задавали профессионалам — латвийским историкам, документалистам, независимым исследователям. Сегодня мы сделаем исключение, предложив читателям вместе пролистать книжку представителя американской академической науки.

Историк латышского происхождения Андрейс Плаканс - серьезный исследователь, профессор университета Айовы. И книгу, посвященную истории стран Балтии, он написал на английском языке. Инициатором и заказчиком работы было издательства Кембриджского университета, английской издание увидело свет в конце 2011 года. А в 2016 году «Краткая история стран Балтии» А.Плаканса вышла в Москве, в серии «Национальная история», которую с 2002 года выпускает российское издательство «Весь мир». Осенью прошлого года господин Плаканс приезжал в Латвию на презентацию своей книги. И русский TVNET уже писал об этой встрече.

Реклама

Вообще-то, книжная серия «Национальная история» представляет читателю точку зрения на свою страну как раз «местных» историков, в этой стране живущих.

А Андрейс Плаканс — американец, живущий вдали от родины, которую покинул в конце второй мировой войны еще ребенком. Но издательство сделало для его труда исключение. Потому что история Балтии - и особенно Латвии! - для автора книги не просто объект изучения. Взяться за перо его побудил очень значимый личный мотив: желание рассказать внукам о местах, откуда родом их предки.

Обложки книги "Краткая история стран Балтии"Обложки книги "Краткая история стран Балтии". Фото: Татьяна Одыня/Русский TVNET

Взгляд историка Андрейса Плаканса на историю неангажированный и честный. Он не ищет правых и виноватых, не пытается занять ту или иную сторону в идеологических спорах. Он просто меняет масштаб своего взгляда на регион, а факты и события в его истории оценивает, так сказать, с высоты птичьего полета.

Мы для мира - только лишь территория на Балтике, восточное побережье Балтийского моря.

Книга посвящена очень обширному временному периоду. Одна из глав - под названием «Возвращение империй» - рассматривает как раз советский период истории Латвии, годы с 1940 по 1991. Пролистаем ее пристрастно и выборочно, обращая внимание на то, что помогает найти ответы на свои трудные вопросы.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Сайт издательства "Весь мир"

Все публикации проекта «Спорная история» читайте здесь.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Все публикации проекта "Спорная история"

1
Расширение СССР в контексте мировых событий

Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 78900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR

reklama.vesti.lv

Это семейное: впервые в истории мать и сын вместе сменили пол Wo&Men

Это семейное: впервые в истории мать и сын вместе сменили пол

Стали известны имена наставников шоу «Голос. Дети» Showbiz

Стали известны имена наставников шоу «Голос. Дети»

Гуф раскрыл правду о романе с Кети Топурией Showbiz

Гуф раскрыл правду о романе с Кети Топурией

«Съедобные» сумки голландского дизайнера поражают воображение! Wo&Men

«Съедобные» сумки голландского дизайнера поражают воображение!

Видео: Бритни Спирс обнажила грудь на концерте Showbiz

Видео: Бритни Спирс обнажила грудь на концерте

История Латвии

Латвия-Россия

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 500 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Старая Рига
Продают kвартиры, Старая Рига 250 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 420 EUR
Продают Квартиры, Бишумуйжа
Продают Квартиры, Бишумуйжа 68 900 EUR
Сдают Офисы, Марупe
Сдают Офисы, Марупe 817 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI /TIRDZN ...
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI /TIRDZN ...
TEHNISKO DIREKTORU
TEHNISKO DIREKTORU
PIEGĀDES ĶĒDES KONTROLIERIS(-E) ...
PIEGĀDES ĶĒDES KONTROLIERIS(-E) ...
BILANCSPĒJĪGS/-A GRĀMATVEDIS/-E ...
BILANCSPĒJĪGS/-A GRĀMATVEDIS/-E ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 