Взгляд из США: Латвия в составе СССР и конец советской истории

На трудные вопросы мы ищем ответы в самых разных источниках. Одним доверяем, другим - не очень-то... Когда речь идет об истории, мы чаще обычного обращаемся к книгам. До сих пор в проекте «Спорная история» русский TVNET выбирал разговорный жанр, вопросы интервью мы задавали профессионалам — латвийским историкам, документалистам, независимым исследователям. Сегодня мы сделаем исключение, предложив читателям вместе пролистать книжку представителя американской академической науки.

Историк латышского происхождения Андрейс Плаканс - серьезный исследователь, профессор университета Айовы. И книгу, посвященную истории стран Балтии, он написал на английском языке. Инициатором и заказчиком работы было издательства Кембриджского университета, английской издание увидело свет в конце 2011 года. А в 2016 году «Краткая история стран Балтии» А.Плаканса вышла в Москве, в серии «Национальная история», которую с 2002 года выпускает российское издательство «Весь мир». Осенью прошлого года господин Плаканс приезжал в Латвию на презентацию своей книги. И русский TVNET уже писал об этой встрече.

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Вообще-то, книжная серия «Национальная история» представляет читателю точку зрения на свою страну как раз «местных» историков, в этой стране живущих.

А Андрейс Плаканс — американец, живущий вдали от родины, которую покинул в конце второй мировой войны еще ребенком. Но издательство сделало для его труда исключение. Потому что история Балтии - и особенно Латвии! - для автора книги не просто объект изучения. Взяться за перо его побудил очень значимый личный мотив: желание рассказать внукам о местах, откуда родом их предки.

Обложки книги "Краткая история стран Балтии". Фото: Татьяна Одыня/Русский TVNET

Взгляд историка Андрейса Плаканса на историю неангажированный и честный. Он не ищет правых и виноватых, не пытается занять ту или иную сторону в идеологических спорах. Он просто меняет масштаб своего взгляда на регион, а факты и события в его истории оценивает, так сказать, с высоты птичьего полета.

Мы для мира - только лишь территория на Балтике, восточное побережье Балтийского моря.

Книга посвящена очень обширному временному периоду. Одна из глав - под названием «Возвращение империй» - рассматривает как раз советский период истории Латвии, годы с 1940 по 1991. Пролистаем ее пристрастно и выборочно, обращая внимание на то, что помогает найти ответы на свои трудные вопросы.

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