В госуправлении поувольняют сотрудников, чтобы повысить эффективность

Чтобы повысить эффективность, планируют сократить число работающих в госуправлении, пишет DIena.

Латвия не входит в число стран с самым большим количеством чиновников. В ЕС в целом в госуправлении занято 6,9% трудоустроенных жителей, а в Латвии - 6,6%. Однако это не свидетельствует о том, что в госуправлении все в порядке с выполнением функций, и общее число работников следовало бы сократить на несколько тысяч, чтобы повысить эффективность работы, считает директор Госканцелярии Мартиньш Криевиньш.

О такой необходимости свидетельствует сокращение численности населения, законотворчество - государство издает слишком много нормативных актов, пытаясь регулировать каждый нюанс, а также давление со стороны общества.

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Правда, в целесообразности такой реформы сомневается исследователь Providus Ивета Кажока - она считает, что дискуссия о повышении эффективности госуправления взяла неправильный курс, сосредоточившись на сокращении числа работников, а не на выявлении проблем в рамках конкретных учреждений и на подборе хороших руководителей.

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